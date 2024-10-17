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Трасса сериал 2024: когда выйдет 9 серия — дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:25

1 мин.

Когда выйдет 9 эпизод сериала «Трасса»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров, Okko
Фото Кадр со съемок сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko
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Сегодня, 17 октября, вышел восьмой эпизод сериала Душана Глигорова «Трасса». Проект рассказывает о судье из Петербурга, которая отправляется на поиски пропавшей приемной дочери.

Кто снялся в сериале «Трасса»

В сериале «Трасса» снялись Карина Разумовская, Александр Ильин-младший, Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова и Сергей Уманов.

Трейлер сериала «Трасса»

Когда выйдет 9 эпизод сериала «Трасса»

Премьера девятого эпизода сериала «Трасса» пройдет 24 октября на Okko. Ранее мы писали, когда выйдет шестой эпизод третьего сезона сериала «Триггер».

Трасса сериал 2024: дата выхода серий и&nbsp;трейлер&nbsp;&mdash; где смотреть. Дата выхода сериала «Трасса»: расписание релиза эпизодов

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