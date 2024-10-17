Когда выйдет 9 эпизод сериала «Трасса»
Сегодня, 17 октября, вышел восьмой эпизод сериала Душана Глигорова «Трасса». Проект рассказывает о судье из Петербурга, которая отправляется на поиски пропавшей приемной дочери.
Кто снялся в сериале «Трасса»
В сериале «Трасса» снялись Карина Разумовская, Александр Ильин-младший, Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова и Сергей Уманов.
Трейлер сериала «Трасса»
Когда выйдет 9 эпизод сериала «Трасса»
Премьера девятого эпизода сериала «Трасса» пройдет 24 октября на Okko. Ранее мы писали, когда выйдет шестой эпизод третьего сезона сериала «Триггер».
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже