Второй сезон сериала «Трансформеры: Новая искра» выйдет 7 июня

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7 июня на Paramount+ пройдет премьера второго сезона сериала «Трансформеры: Новая искра». Действие анимационного проекта разворачивается после окончания гражданской войны между автоботами и десептиконами.

«Новая искра» рассказывает о новой породе земных трансформеров, которые способны к эмоциональной связи при помощи специальных кибер-перчаток.

Создателями проекта выступили Дэйл Малиновски, Антом Уордом и Николь Дубук.

Проект «Трансформеры: Новая искра» выйдет 7 июня на Paramount+.