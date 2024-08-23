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Трансформеры: Начало мультфильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:35

0 мин.

Мультфильм «Трансформеры: Начало» выйдет 20 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Трансформеры: Начало»
Фото Кадр из мультфильма «Трансформеры: Начало»
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20 сентября пройдет премьера мультфильма «Трансформеры: Начало». Действие проекта разворачивается на планете Кибертрон, а сюжет мультфильма сосредоточен на взаимоотношениях Оптимуса Прайма и Мегатрона.

Режиссером проекта выступил Джоша Кули, а сценаристами — Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари и Стив Десмонд.

Персонажей «Начала» озвучили Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Кигэн-Майкл Ки, Джон Хэмм, Лоренс Фишберн и Стив Бушеми.

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