Мультфильм «Трансформеры: Начало» выйдет 20 сентября
20 сентября пройдет премьера мультфильма «Трансформеры: Начало». Действие проекта разворачивается на планете Кибертрон, а сюжет мультфильма сосредоточен на взаимоотношениях Оптимуса Прайма и Мегатрона.
Режиссером проекта выступил Джоша Кули, а сценаристами — Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари и Стив Десмонд.
Персонажей «Начала» озвучили Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Кигэн-Майкл Ки, Джон Хэмм, Лоренс Фишберн и Стив Бушеми.
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