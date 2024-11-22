«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным сериалом в России в 2024 году
Компания Mediascope представила ТОП-30 самых популярных фильмов и сериалов в России в 2024 году. Первое место занял проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о формировании казанских группировок 80-х, передает «Бюллетень кинопрокатчика».
На втором месте — сериал Сарика Андреасяна о владельце элитного эскортного агентства «Жизнь по вызову», а на третьем — комедийный сериал Степана Гордеева «Волшебный участок» о бывшем полицейском-снайпере, расследующем преступления, которые совершают сказочные персонажи.
Самые популярные фильмы и сериалы в России в 2024 году
- «Слово пацана. Кровь на асфальте»;
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«Жизнь по вызову»;
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«Волшебный участок»;
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«Универ»;
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«Пацаны»;
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«Невский»;
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«Дом Дракона»;
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«Последний богатырь»;
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Fallout;
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«Скорая помощь»;
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«Мой демон»;
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«Постучись в мою дверь»;
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«Трудные подростки»;
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«Сверхъестественное»;
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«Зимородок»;
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«Горячая точка»;
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«Плакса»;
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«Склифосовский»;
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«Джек Ричер»;
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«Зона комфорта»;
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«Комбинация»;
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«Банда Зиг Заг»;
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«Тень Чикатило»;
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«Акушер»;
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«Наследники. Дар крови»;
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«Два берега»;
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«Великолепный век»;
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«Против всех»;
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«Шеф»;
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«Демон».