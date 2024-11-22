«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным сериалом в России в 2024 году

Стали известны самые популярные фильмы и сериалы в России в 2024 году

Читайте нас в

Компания Mediascope представила ТОП-30 самых популярных фильмов и сериалов в России в 2024 году. Первое место занял проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о формировании казанских группировок 80-х, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

На втором месте — сериал Сарика Андреасяна о владельце элитного эскортного агентства «Жизнь по вызову», а на третьем — комедийный сериал Степана Гордеева «Волшебный участок» о бывшем полицейском-снайпере, расследующем преступления, которые совершают сказочные персонажи.

Самые популярные фильмы и сериалы в России в 2024 году