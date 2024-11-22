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ТОП-30 фильмов и сериалов в России 2024: Слово пацана, Жизнь по вызову
Фильмы и сериалы

22 ноября, 23:50

1 мин.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным сериалом в России в 2024 году

Стали известны самые популярные фильмы и сериалы в России в 2024 году
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START
Фото Кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink, START
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Компания Mediascope представила ТОП-30 самых популярных фильмов и сериалов в России в 2024 году. Первое место занял проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о формировании казанских группировок 80-х, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

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На втором месте — сериал Сарика Андреасяна о владельце элитного эскортного агентства «Жизнь по вызову», а на третьем — комедийный сериал Степана Гордеева «Волшебный участок» о бывшем полицейском-снайпере, расследующем преступления, которые совершают сказочные персонажи.

Самые популярные фильмы и сериалы в России в 2024 году

  1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»;

  2. «Жизнь по вызову»;

  3. «Волшебный участок»;

  4. «Универ»;

  5. «Пацаны»;

  6. «Невский»;

  7. «Дом Дракона»;

  8. «Последний богатырь»;

  9. Fallout;

  10. «Скорая помощь»;

  11. «Мой демон»;

  12. «Постучись в мою дверь»;

  13. «Трудные подростки»;

  14. «Сверхъестественное»;

  15. «Зимородок»;

  16. «Горячая точка»;

  17. «Плакса»;

  18. «Склифосовский»;

  19. «Джек Ричер»;

  20. «Зона комфорта»;

  21. «Комбинация»;

  22. «Банда Зиг Заг»;

  23. «Тень Чикатило»;

  24. «Акушер»;

  25. «Наследники. Дар крови»;

  26. «Два берега»;

  27. «Великолепный век»;

  28. «Против всех»;

  29. «Шеф»;

  30. «Демон».

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