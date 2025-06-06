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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом
Фильмы и сериалы

6 июня 2025, 10:13

1 мин.

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американского актера Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса из-за трюка, исполненнго во время съемок последнего фильма франшизы «Миссия невыполнима».

На съемках фильма 62-летний актер выполнил 16 дублей сцены прыжка с горящим парашютом, который был пропитан зажигательной смесью.

«Ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельных прыжков», — говорится на сайте Книги рекордов.

«Том не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков! Во многом его успех объясняется тем, что он уделяет огромное внимание достоверности и расширяет границы того, что может сделать актер-исполнитель главной роли. Для нас большая честь отметить его абсолютное бесстрашие этим новым титулом», — заявил главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей.

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