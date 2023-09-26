Том Хиддлстон рад вернуться в TVA на новом видео о создании второго сезона «Локи»

В преддверии выхода второго сезона «Локи» (Loki) Marvel Entertainment опубликовал видео, в котором рассказывается история экранного пути персонажа. Глава Marvel Studios Кевин Файги считает интерес аудитории к Локи безусловной заслугой Тома Хиддлстона: «Локи появляется в наших фильмах уже более десяти лет. С самого первого дня он действительно покорил всех и стал одним из наших самых любимых персонажей».

Второй сезон «Локи» выйдет 5 октября на платформе Disney+.

Во втором сезоне к касту проекта примкнули Ке Хюи Куан, Кейт Дики и Рафаэль Касаль. Продолжение проекта сосредоточится на поисках Сильвии, судьи Равонны, Мисс Минутки и истины о том, что на самом деле значит свобода воли и славная миссия.