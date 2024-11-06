Драма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом выйдет в российский прокат 12 декабря
12 декабря в российский прокат выйдет драма Роберта Земекиса («Союзники») «Тогда. Сейчас. Потом». Мировая премьера фильма состоялась 1 ноября.
Действие проекта разворачивается в обычной гостиной. Весь путь и развитие персонажей фильма показаны с помощью одной комнаты, в которой они переживают ключевые моменты своего жизненного пути.
Кто снялся в фильме «Тогда. Сейчас. Потом»
В картине снялись Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли и Лорен Маккуин.
Трейлер фильма «Тогда. Сейчас. Потом»
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