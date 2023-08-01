Тизеры дня: перезапуск «Детей шпионов», сиквел «Холопа» и второй сезон «Локи»

Накануне были опубликованы промо-ролики сразу к нескольким грядущим премьерам. Netflix выпустил тизер фильма «Дети шпионов: Армагеддон». В режиссерское кресло вернулся Роберт Родригес, снявший все части оригинальной саги с Карлой Гуджино и Антонио Бандерасом. В ребуте франшизы родителей сыграли Джина Родригес («Глубоководный горизонт») и Закари Ливай («Шазам!»). Премьера запланирована на 22 сентября.

Еще одна полнометражная новинка, которая обзавелась тизером — это продолжение комедии «Холоп», которая в свое время стала одним из самых кассовых релизов в отечественном прокате. Режиссером вновь выступил Клим Шипенко, а к роли Гриши вернулся Милош Бикович, однако сюжет сиквела будет сосредоточен на избалованной девушке Кате, которую сыграла Аглая Тарасова. В фильме также засветились Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко и другие. Картины выйдет в прокат 1 января 2024 года.

Тем временем второй сезон «Локи» получил полноценный трейлер. Новые эпизоды о приключениях бога обмана начнут выходить 6 октября. Зрители снова увидят на экране Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона, а вот среди новичков — оскароносный актер Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»).