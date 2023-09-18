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Тим Бертон разочарован камео Супермена в фильме «Флэш»

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Николас Кейдж в роли Супермена.

Для фанатов кинокомиксов «Супермен жив» Тима Бертона до сих пор остается одним из самых многообещающих фильмов, которые так и не получилось снять. Режиссер работал над проектом в 1997 году, главную роль в картине должен был сыграть Николас Кейдж. Позже студия Warner Bros. решила пойти другим путем, и после почти двух лет подготовки к съемкам работа над фильмом была остановлена.

Тем не менее, камео Супермена-Кейджа появилось в недавней картине Андреса Мускетти «Флэш». В интервью Британскому институту кино Тим Бертон рассказал, что ему не понравилось, как была присвоена его работа: «Даже если вы раб Disney or Warner Brothers, они могут делать все, что захотят. В последние годы я тихо бунтую против всего этого».

Сейчас Тим Бертон работает над вторым сезоном «Уэнсдэй» и сиквелом «Битлджуса», премьера которого запланирована на следующий год.

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