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Тихая гавань сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Тихая гавань»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Тихая гавань», реж. Инти Кальфат, Арне Тонен, Дирк Верхей / Submarine, Night Train Media
Фото Кадр из сериала «Тихая гавань», реж. Инти Кальфат, Арне Тонен, Дирк Верхей / Submarine, Night Train Media
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«Амедиатека» опубликовала трейлер сериала «Тихая гавань». В центре сюжета проекта — мечтающие разбогатеть хакеры Тобиас и Марко, которым выпадает шанс воплотить свои планы в жизнь с помощью сотрудничества с ирландской мафией.

Кто снялся в сериале «Тихая гавань»

В проекте снялись Алфи Аллен, Мартин Лэйкмейер, Чарли Мерфи, Джек Глисон, Колм Мини, Дэмиен Молони, Дэниэл Лапэйн, Полин Маклин, Шарлотта Тиммерс и Иэн Ллойд Андерсон.

Трейлер сериала «Тихая гавань»

Дата выхода сериала «Тихая гавань»

Премьера сериала «Тихая гавань» пройдет 10 января.

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