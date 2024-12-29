Вышел трейлер сериала «Тихая гавань»

«Амедиатека» опубликовала трейлер сериала «Тихая гавань». В центре сюжета проекта — мечтающие разбогатеть хакеры Тобиас и Марко, которым выпадает шанс воплотить свои планы в жизнь с помощью сотрудничества с ирландской мафией.

Кто снялся в сериале «Тихая гавань»

В проекте снялись Алфи Аллен, Мартин Лэйкмейер, Чарли Мерфи, Джек Глисон, Колм Мини, Дэмиен Молони, Дэниэл Лапэйн, Полин Маклин, Шарлотта Тиммерс и Иэн Ллойд Андерсон.

Трейлер сериала «Тихая гавань»

Дата выхода сериала «Тихая гавань»

Премьера сериала «Тихая гавань» пройдет 10 января.