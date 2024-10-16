Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Территория сериал 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:40

1 мин.

Сериал «Территория» выйдет 24 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Территория»
Фото Кадр из сериала «Территория»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

24 октября на Netflix пройдет премьера сериала «Территория». Все шесть эпизодов проекта выйдут в один день. Режиссером выступил Грег МакЛин, известный по работе над сериалами «Сумерки» и «Двенадцать».

По сюжету «Территории» гангстеры, скотоводы и магнаты ведут борьбу за ферму, которая принадлежит династии Лоусенов.

Кто снялся в сериале «Территория»

В сериале «Территория» снялись Анна Торв, Джей Райан, Роберт Тейлор, Майкл Дорман, Сэм Корлетт, Сара Вайсман, Филиппа Нортист, Джо Клочек и Джейк Райан.

Трейлер сериала «Территория»

Линкольн для адвоката 3 сезон: дата выхода и&nbsp;трейлер. 3 сезон сериала «Линкольн для адвоката» выйдет 17 октября

Сериалы
Новости холдинга
В раде назвали оторванным от реальности представленный «мирный план» Зеленского
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
В КНДР 1,4 млн граждан захотели вступить в армию из-за эскалации с Южной Кореей
Профессия водителя-экспедитора стала самой популярной среди пенсионеров
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Перфоманс Шипачева в 1000-м матче, победный буллит Кузи в овертайме, безумие во Владивостоке. Что произошло в КХЛ 15 октября

Olimpbet awards

Последние новости
17:15
Фильм «Что скрывает любовь» выйдет в российский прокат 31 октября
15:00
Когда выйдет 9-й эпизод 3-го сезона сериала «Жизнь по вызову»
14:30
3 сезон сериала «Линкольн для адвоката» выйдет 17 октября
13:05
Дата выхода 2-го сезона сериала «Терапия»: расписание релиза эпизодов
15 окт 20:30
Именитая бегунья и чемпион мира по боксу на трассе нового сезона «Суперниндзя»