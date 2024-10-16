Сериал «Территория» выйдет 24 октября
24 октября на Netflix пройдет премьера сериала «Территория». Все шесть эпизодов проекта выйдут в один день. Режиссером выступил Грег МакЛин, известный по работе над сериалами «Сумерки» и «Двенадцать».
По сюжету «Территории» гангстеры, скотоводы и магнаты ведут борьбу за ферму, которая принадлежит династии Лоусенов.
Кто снялся в сериале «Территория»
В сериале «Территория» снялись Анна Торв, Джей Райан, Роберт Тейлор, Майкл Дорман, Сэм Корлетт, Сара Вайсман, Филиппа Нортист, Джо Клочек и Джейк Райан.
Трейлер сериала «Территория»
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