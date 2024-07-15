Вышел трейлер аниме «Терминатор: Зеро»

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Netflix опубликовал трейлер аниме «Терминатор: Зеро». По сюжету многосерийного проекта Малкольм Ли разрабатывает новый ИИ, который сможет конкурировать с боевой информационно-управляющей системой «Скайнет».

Ли преследует робот-убийца, а защитить ученого послан солдат из 2022 года.

Премьера «Терминатора: Зеро» пройдет 29 августа на Netflix.