Вышел трейлер аниме «Терминатор: Зеро»
Премьера аниме-сериала «Терминатор: Зеро» пройдет 29 августа
Netflix опубликовал трейлер аниме «Терминатор: Зеро». По сюжету многосерийного проекта Малкольм Ли разрабатывает новый ИИ, который сможет конкурировать с боевой информационно-управляющей системой «Скайнет».
Ли преследует робот-убийца, а защитить ученого послан солдат из 2022 года.
Премьера «Терминатора: Зеро» пройдет 29 августа на Netflix.
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