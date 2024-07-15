Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Терминатор Зеро: трейлер и дата выхода — где смотреть аниме
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:05

0 мин.

Вышел трейлер аниме «Терминатор: Зеро»

Премьера аниме-сериала «Терминатор: Зеро» пройдет 29 августа
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Терминатор: Зеро»
Фото Кадр из аниме «Терминатор: Зеро»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Netflix опубликовал трейлер аниме «Терминатор: Зеро». По сюжету многосерийного проекта Малкольм Ли разрабатывает новый ИИ, который сможет конкурировать с боевой информационно-управляющей системой «Скайнет».

Ли преследует робот-убийца, а защитить ученого послан солдат из 2022 года.

Премьера «Терминатора: Зеро» пройдет 29 августа на Netflix.

В&nbsp;каком порядке смотреть Клинок, рассекающий демонов. В каком порядке смотреть «Клинок, рассекающий демонов»

Мультфильмы
Сериалы
1
0
Новости холдинга
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
20:30
2 сезон сериала «Клео» выйдет 25 июля
17:45
Премьера 3 сезона сериала «Милый дом» состоится 19 июля
16:15
2 сезон сериала «Снова на воле» выйдет 18 июля
16:00
2 сезон «Дома Дракона»: расписание релиза эпизодов по московскому времени
12:20
Что показали в 5 серии 2 сезона «Дома Дракона»