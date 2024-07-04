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Терминатор: Зеро: постер, когда выйдет — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

0 мин.

Опубликован первый постер аниме «Терминатор: Зеро»

Стало известно, когда состоится премьера аниме «Терминатор: Зеро»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Терминатор: Зеро»
Фото Кадр из аниме «Терминатор: Зеро»
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Netflix Geeked опубликовал первый постер аниме-сериала «Терминатор: Зеро». По сюжету проекта Малкольм Ли разрабатывает новый ИИ, цель которого — составить конкуренцию боевой информационно-управляющей системе «Скайнет».

Ученого преследует робот-убийца, а защитить его послан солдат из 2022 года.

Постер аниме «Терминатор: Зеро»
Фото Постер аниме «Терминатор: Зеро»

Премьера «Терминатора: Зеро» пройдет 29 августа на платформе Netflix.

Аниме &laquo;Клинок, рассекающий демонов&raquo;. Как завершился пятый сезон аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов»

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