Опубликован первый постер аниме «Терминатор: Зеро»
Стало известно, когда состоится премьера аниме «Терминатор: Зеро»
Netflix Geeked опубликовал первый постер аниме-сериала «Терминатор: Зеро». По сюжету проекта Малкольм Ли разрабатывает новый ИИ, цель которого — составить конкуренцию боевой информационно-управляющей системе «Скайнет».
Ученого преследует робот-убийца, а защитить его послан солдат из 2022 года.
Фото Постер аниме «Терминатор: Зеро»
Премьера «Терминатора: Зеро» пройдет 29 августа на платформе Netflix.
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