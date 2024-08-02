Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала «Терминатор Зеро»
Премьера «Терминатор Зеро» состоится 29 августа
Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала «Терминатор Зеро». По сюжету проекта женщина-солдат прибывает в 1997 год из будущего для защиты Малкольма Ли. Ученый создает искусственный интеллект, в силах которого противостоять грядущей атаке Скайнета на человечество.
Премьера «Терминатора Зеро» пройдет 29 августа на платформе Netflix.
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