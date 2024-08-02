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Терминатор Зеро 2024 аниме сериал: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 19:05

0 мин.

Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала «Терминатор Зеро»

Премьера «Терминатор Зеро» состоится 29 августа
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Фото Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
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Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала «Терминатор Зеро». По сюжету проекта женщина-солдат прибывает в 1997 год из будущего для защиты Малкольма Ли. Ученый создает искусственный интеллект, в силах которого противостоять грядущей атаке Скайнета на человечество.

Премьера «Терминатора Зеро» пройдет 29 августа на платформе Netflix.

О&nbsp;моем перерождении в&nbsp;слизь, 2024. 3 сезон аниме-сериала «О моем перерождении в слизь»: расписание выхода эпизодов

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