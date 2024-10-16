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Терапия 2 сезон: трейлер и дата выхода серий — расписание
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Сегодня, 13:05

1 мин.

Дата выхода 2 сезона сериала «Терапия»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Терапия»
Фото Кадр из сериала «Терапия»
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Сегодня, 16 октября на Apple TV+ состоялась премьера первых двух эпизодов второго сезона сериала «Терапия». Проект рассказывает о психотерапевте Джимми, которого выбивает из колеи потеря жены. На работе главный герой перестает придерживаться врачебной этики, но, как ни странно, его клиентам это помогает.

Однако старший терапевт и коллега Джимми Пол, страдающий болезнью Паркинсона, не разделяет подобного подхода к работе.

Кто снялся в сериале «Терапия»

В сериале «Терапия» снялись Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Майкл Юри, Люк Тенни, Лукита Максвелл, Криста Миллер, Тед МакГинли, Хайди Гарднер и Девин Норик.

Трейлер 2 сезона сериала «Терапия»

Расписание выхода серий 2-го сезона сериала «Терапия»

1 серия 16 октября
2 серия 16 октября
3 серия 23 октября
4 серия 30 октября
5 серия 6 ноября
6 серия 13 ноября
7 серия 20 ноября
8 серия 27 ноября
9 серия 4 декабря
10 серия 11 декабря
11 серия 18 декабря
12 серия 25 декабря
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