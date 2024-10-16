Дата выхода 2 сезона сериала «Терапия»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16 октября на Apple TV+ состоялась премьера первых двух эпизодов второго сезона сериала «Терапия». Проект рассказывает о психотерапевте Джимми, которого выбивает из колеи потеря жены. На работе главный герой перестает придерживаться врачебной этики, но, как ни странно, его клиентам это помогает.

Однако старший терапевт и коллега Джимми Пол, страдающий болезнью Паркинсона, не разделяет подобного подхода к работе.

Кто снялся в сериале «Терапия»

В сериале «Терапия» снялись Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Майкл Юри, Люк Тенни, Лукита Максвелл, Криста Миллер, Тед МакГинли, Хайди Гарднер и Девин Норик.

Трейлер 2 сезона сериала «Терапия»

Расписание выхода серий 2-го сезона сериала «Терапия»