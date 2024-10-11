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Теория большого взрыва спин-офф: что известно о продолжении — о чем будет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Анонсирован новый спин-офф «Теории большого взрыва»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Фото Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
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Издание Deadline сообщило, что в разработке находится новый спин-офф «Теории большого взрыва», посвященный владельцу магазина комиксов Стюарту Блуму (Кевин Сассмэн), его помощнице Дениз (Лорен Лапкус) и геологу Берту Кибблеру (Брайан Посен).

Работа над проектом пока на ранней стадии, его сценарий еще пишется.

На данный момент у «Теории большого взрыва» есть два спин-оффа. Первый, «Детство Шелдона», рассказывает о юных годах физика-теоретика Шелдона Купера (Иэн Армитедж/Джим Парсонс).

Сюжет второго, под названием «Первый брак Джорджи и Мэнди», сосредоточен на отношениях старшего брата Шелдона Джорджи (Монтана Джордан) и его возлюбленной Мэнди (Эмили Осмент).

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