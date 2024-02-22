В российский прокат вышел хоррор «Темные окна»

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Сегодня, 22 февраля, состоялась российская премьера хоррора «Темные окна», по сюжету которого группа друзей пытается противостоять обезумевшему человеку в маске, устроившему на них охоту.

В картине снялись Рори Александр, Ванесса Боргли, Анна Буллард-Вернер, Кристин Донлон, Рэйчел Фаулер, Энни Хэмилтон, Мортен Хольст, Грэйс Бинфорд Шин, Юэль Сэмундссон и Дж.П. Вол.

Фильм «Темные окна» уже доступен для просмотра в российских кинотеатрах.