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Темные окна: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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22 февраля, 19:25

0 мин.

В российский прокат вышел хоррор «Темные окна»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Темные окна».
Фото Кадр из фильма «Темные окна»
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Сегодня, 22 февраля, состоялась российская премьера хоррора «Темные окна», по сюжету которого группа друзей пытается противостоять обезумевшему человеку в маске, устроившему на них охоту.

В картине снялись Рори Александр, Ванесса Боргли, Анна Буллард-Вернер, Кристин Донлон, Рэйчел Фаулер, Энни Хэмилтон, Мортен Хольст, Грэйс Бинфорд Шин, Юэль Сэмундссон и Дж.П. Вол.

Фильм «Темные окна» уже доступен для просмотра в российских кинотеатрах.

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