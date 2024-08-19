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Темная материя 2 сезон: что известно, когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:55

1 мин.

Сериал «Темная материя» продлен на 2 сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Темная материя»
Фото Кадр из сериала «Темная материя»
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Apple TV+ продлил научно-фантастический сериал «Темная материя» на второй сезон. Проект рассказывает об учителе физики Джейсоне, который попадает в альтернативную версию своей жизни и стремится вернуться домой.

«Темная материя» — адаптация одноименного романа Блейка Крауча. Писатель также выступил шоураннером сериала.

«Спасибо всем, кто смотрел первый сезон — как поклонникам книг, так и новым поклонникам — и, конечно, нашим партнерам из Apple и Sony, моему замечательному партнеру-продюсеру Мэтту Толмаку, нашему потрясающему актерскому составу и съемочной группе, а также прекрасному городу Чикаго — вы были так добры к нам», — поблагодарил Крауч.

Шоураннер добавил, что в процессе написания и съемок первого сезона команда проекта пришла к выводу, что одного сезона недостаточно для того, чтобы рассказать историю во всей ее полноте: «Мы лишь поверхностно коснулись персонажей, которые борются за выживание и ищут дорогу домой через ландшафт умопомрачительных реальностей. Увидимся в ящике (отсылка к изобретению главного героя. — Прим. «СЭ»)».

Дата выхода второго сезона «Темной материи» пока неизвестна.

Темная материя, Блейк Крауч. «Темная материя»: какой получилась адаптация одноименного романа Блейка Крауча

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