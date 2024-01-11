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Телеканал СТС начал съемки продолжения «Молодежки»
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Сегодня, 18:00

1 мин.

Телеканал СТС начал съемки продолжения «Молодежки»

Мария Маковей
Автор
Хоккейная команда «Акулы Политеха» на льду.
Фото Пресс-служба телеканала СТС
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Канал СТС и компания Art Pictures Vision начали съемки спортивной драмы «Молодежка. Студенты». Это продолжение легендарного хита 2010-х.

В этот раз студенческая хоккейная команда «Акулы Политеха» на грани распада. Но в вуз приходит Казанцев (Владимир Зайцев), который решает сделать из «Акул» лучшую команду Студенческой хоккейной лиги и тем самым повысить рейтинг института.

Тренером клуба Казанцев видит бывшего игрока «Медведей» — Андрея Кисляка (Влад Канопка), которому придется не только найти общий язык с новым поколением хоккеистов, но и измениться самому.

Актер Влад Канопка отметил, что манера работы его героя будет напоминать зрителям тренера «Медведей» — Макеева.

«Безусловно, Макеев оказал огромное влияние на Кисляка, и местами тренерские ходы и поведенческие реакции Сергея Петровича будут отражаться в моем герое. Наши авторы даже вписали некоторые Макеевские реплики в слова Кисляка. В каком-то смысле это дань прошлому и уважение к герою Дениса Никифорова», — рассказал Канопка.

Работа над сценарием камбэка шла больше года. За новые серии взялись авторы «Молодежки» Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, а режиссером снова стал Андрей Головков.

Также в сериале появятся любимые зрителями герои в исполнении Игоря Огурцова, Николая Добрынина, Ивана Мулина, Макара Запорожского, Ивана Жвакина и других актеров.

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