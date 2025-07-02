Стартовал сериал «Театральная зона»: расписание релиза эпизодов

1 июля в онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Театральная зона». Режиссером проекта выступил Ашот Кещян («Кабинет путешественника»).

По сюжету режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра и пытается добиться досрочного освобождения, поставив «Ромео и Джульетту» с заключенными и охранниками.

Кто снялся в сериале «Театральная зона»

В проекте снялись Борис Дергачев, Никита Кологривый, Виталий Хаев, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Семен Молоканов, Александр Печенин, Ника Вигель, Иван Филиппов и Владимир Афанасьев.

Трейлер сериала «Театральная зона»

Расписание выхода эпизодов сериала «Театральная зона»