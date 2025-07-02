Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Театральная зона сериал 2025: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

2 июля 2025, 20:30

1 мин.

Стартовал сериал «Театральная зона»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Театральная зона», реж. Ашот Кещян, KION
Фото Кадр из сериала «Театральная зона», реж. Ашот Кещян, KION

1 июля в онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Театральная зона». Режиссером проекта выступил Ашот Кещян («Кабинет путешественника»).

По сюжету режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра и пытается добиться досрочного освобождения, поставив «Ромео и Джульетту» с заключенными и охранниками.

Кто снялся в сериале «Театральная зона»

В проекте снялись Борис Дергачев, Никита Кологривый, Виталий Хаев, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Семен Молоканов, Александр Печенин, Ника Вигель, Иван Филиппов и Владимир Афанасьев.

Трейлер сериала «Театральная зона»

Расписание выхода эпизодов сериала «Театральная зона»

1 серия 1 июля
2 серия 1 июля
3 серия 4 июля
4 серия 4 июля
5 серия 11 июля
6 серия 11 июля
7 серия 18 июля
8 серия 18 июля
9 июля 25 июля
10 июля 25 июля
Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: когда состоится бой за титул WBC, статистика и прогноз
CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным турнирам
«Так больше продолжаться не может». «Локомотив» вылетел из Кубка, а Галактионов намекнул на свой уход. Что происходит
Читайте далее
Сериал «Медведь» продлили на 5-й сезон
Следующий материал
Сериал «Медведь» продлили на 5-й сезон
Последние новости
18:30
На Netflix выходит комедия «Подарочек» о детском дне рождения, который пошел не по плану
18:05
Рене Зеллвегер и Питер Динклейдж сыграют в комедийной драме «Дарлингтон»
17:40
Кей Кэннон снимет романтическую комедию «Одинокая на свадьбе»
17:15
Джейми Дорнан рассказал о давлении из-за роли Арагорна в «Охоте за Голлумом»
16:55
Джеймс Ганн рассказал о поисках нового Бэтмена для киновселенной DC