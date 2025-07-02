Стартовал сериал «Театральная зона»: расписание релиза эпизодов
1 июля в онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Театральная зона». Режиссером проекта выступил Ашот Кещян («Кабинет путешественника»).
По сюжету режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра и пытается добиться досрочного освобождения, поставив «Ромео и Джульетту» с заключенными и охранниками.
Кто снялся в сериале «Театральная зона»
В проекте снялись Борис Дергачев, Никита Кологривый, Виталий Хаев, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Семен Молоканов, Александр Печенин, Ника Вигель, Иван Филиппов и Владимир Афанасьев.
Трейлер сериала «Театральная зона»
Расписание выхода эпизодов сериала «Театральная зона»
|1 серия
|1 июля
|2 серия
|1 июля
|3 серия
|4 июля
|4 серия
|4 июля
|5 серия
|11 июля
|6 серия
|11 июля
|7 серия
|18 июля
|8 серия
|18 июля
|9 июля
|25 июля
|10 июля
|25 июля
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