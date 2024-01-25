Российская мелодрама «Тайное влечение» выйдет в прокат 14 февраля

14 февраля в прокат выйдет мелодрама «Тайное влечение». Режиссером проекта выступила Стася Толстая («Инсайт»).

По сюжету фильма молодая актриса Вета пытается сублимировать боль от ухода отца из семьи в творчество. Работая над спектаклем, героиня стремится к исцелению и находит подобие родительской фигуры в режиссере, в которого, конечно, влюбляется.

В мелодраме снялись Мария Янычева, Дарья Балабанова, Антон Рогачев, Миндаугас Папинигис, Роза Хайруллина, Найк Борзов, Святослав Рогожан, Мила Ершова, Валерия Елкина и Игорь Журавлев.

Премьера «Тайного влечения» состоится в российских кинотеатрах 14 февраля.