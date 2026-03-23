Сиквел мультфильма «Тайна Коко» получил дату выхода

Журналист The Wall Street Journal Бен Фриц сообщил, что студия Pixar готовит сиквел «Тайны Коко». К работе над продолжением вернутся режиссеры первой части Ли Анкрич и Эдриан Молина.

В центре сюжета «Тайны Коко» — мальчик Мигель, который мечтает о музыке вопреки семейному запрету. В День мертвых он случайно попадает в мир предков, где знакомится со скелетом Гектором. Вместе они пытаются разгадать тайну их рода, чтобы Мигель смог вернуться домой и наконец заняться любимым делом.

Премьера анимационного проекта состоялась в 2017 году. «Тайна Коко» получил два «Оскара» в категориях «Лучшая песня» и «Лучший анимационный фильм».

Когда выйдет мультфильм «Тайна Коко 2»

Премьера мультфильма «Тайна Коко 2» запланирована на 21 ноября 2029 года.