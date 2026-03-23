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Тайна Коко 2 мультфильм: когда выйдет
Фильмы и сериалы

23 марта, 16:40

1 мин.

Сиквел мультфильма «Тайна Коко» получил дату выхода

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Тайна Коко», реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина, Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, Dia de Muertos
Фото Кадр из мультфильма «Тайна Коко», реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина, Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, Dia de Muertos

Журналист The Wall Street Journal Бен Фриц сообщил, что студия Pixar готовит сиквел «Тайны Коко». К работе над продолжением вернутся режиссеры первой части Ли Анкрич и Эдриан Молина.

В центре сюжета «Тайны Коко» — мальчик Мигель, который мечтает о музыке вопреки семейному запрету. В День мертвых он случайно попадает в мир предков, где знакомится со скелетом Гектором. Вместе они пытаются разгадать тайну их рода, чтобы Мигель смог вернуться домой и наконец заняться любимым делом.

Премьера анимационного проекта состоялась в 2017 году. «Тайна Коко» получил два «Оскара» в категориях «Лучшая песня» и «Лучший анимационный фильм».

Когда выйдет мультфильм «Тайна Коко 2»

Премьера мультфильма «Тайна Коко 2» запланирована на 21 ноября 2029 года.

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