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Тайка Вайтити все еще работает над сценарием «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

В далекой-далекой Галактике сейчас нестабильные времена. Глава Disney сокращает бюджет на контент Lucasfilm, что ставит перспективу некоторых ранее заявленных проектов по вселенной «Звездных войн» под вопрос. Например, компания свернула производство фильмов Пэтти Дженкинс и Кевина Файги. В случае последнего глава Lucasfilm Kэтлин Kэннeди назвала проект главы Marvel Studios домыслами представителей прессы с подачи фандома.

Тем не менее, есть в этой вселенной и кое-что постоянное. По словам инсайдера Джеффа Снайдера, «Звездным войнам» Тайки Вайтити все-таки быть! Режиссер во всю работает над сценарием: «С проектом не покончено. Тайка Вайтити представил несколько черновиков, и другие авторы тоже поработали над ним. Тайка покажет еще одну версию сценария после окончания забастовки».

Слухи об отмене проекта Тайки Вайтити появились недавно из-за слов Дэниела Рихтмана о том, что фильм Вайтити по «Звездным войнам» мертв.

Ранее сценарист Дэвид Гойер рассказал, что Гильермо дель Торо мог снять фильм по вселенной «Звездных войн»

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