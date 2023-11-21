Тайка Вайтити рассказал, почему не будет снимать «Тора 5»

В интервью Inverse Тайка Вайтити рассказал, что не будет снимать следующую часть «Тора», потому что устал: «Работа над этими фильмами в течение двух с половиной лет без перерыва — очень утомительный процесс».

Режиссер добавил, что сейчас Marvel ведет переговоры с Крисом Хемсвортом о возвращении к роли громовержца.

Ранее Тайка Вайтити подтвердил, что не вовлечен в работу над «Тором 5», и рассказал, каким будет его фильм по вселенной «Звездных войн».