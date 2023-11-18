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Сегодня, 15:35

Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

На премьере картины «Следующий гол — победный» Тайка Вайтити в своем стиле рассказал о том, каким получится его проект по вселенной «Звездных войн»: «Это будет... фильм Тайки Вайтити. Он выведет людей из себя».

Ранее появлялась информация о том, что проект Вайтити по вселенной «ЗВ» отменен, но позже инсайдер Джефф Снайдер опроверг эти слухи.

Недавно Тайка Вайтити подтвердил, что не будет снимать пятую часть «Тора», потому что планирует сосредоточиться на других своих фильмах.

Мятежная луна Зака Снайдера: что известно, дата выхода. «Мятежная луна» — что известно про новый фильм Зака Снайдера, который не стал частью вселенной «Звездных войн»

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