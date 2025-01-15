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Танго на осколках сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:40

1 мин.

Сериал «Танго на осколках» с Юлией Снигирь выйдет 13 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Танго на осколках», реж. Сергей Сенцов / KION, START
Фото Кадр из сериала «Танго на осколках», реж. Сергей Сенцов / KION, START
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13 февраля на платформах START и KION пройдет премьера сериала Сергея Сенцова «Танго на осколках». По сюжету бизнес-леди Нора узнает, что ее покойный муж вел двойную жизнь, изменял ей и занимался танго. Решив во всем разобраться, Нора тоже пытается научиться танцевать.

Кто снялся в сериале «Танго на осколках»

В проекте снялись Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева, Элизабет Дамскер, Софья Хилькова и Сергей Овчинников.

Трейлер сериала «Танго на осколках»

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