Сериал «Танго на осколках» с Юлией Снигирь выйдет 13 февраля

13 февраля на платформах START и KION пройдет премьера сериала Сергея Сенцова «Танго на осколках». По сюжету бизнес-леди Нора узнает, что ее покойный муж вел двойную жизнь, изменял ей и занимался танго. Решив во всем разобраться, Нора тоже пытается научиться танцевать.

Кто снялся в сериале «Танго на осколках»

В проекте снялись Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева, Элизабет Дамскер, Софья Хилькова и Сергей Овчинников.