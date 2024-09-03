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Танго на осколках сериал 2024: трейлер и дата выхода — Юлия Снигирь
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:05

1 мин.

Kion показал тизер-трейлер мелодрамы «Танго на осколках»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Танго на осколках»
Фото Кадр из сериала «Танго на осколках»
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Kion опубликовал тизер-трейлер сериала «Танго на осколках». Режиссером проекта выступил Сергей Сенцов («Дылды»), а сценарий мелодрамы написала Галина Мосалова.

По сюжету идеальная жизнь бизнес-леди Норы рушится после смерти мужа Вани. Трагедию усиливает то, что у него была «вторая жизнь»: Ваня изменял жене и занимался танго. Чтобы во всем разобраться, Нора принимает решение тоже начать танцевать.

В сериале снялись Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева, Элизабет Дамскер и Софья Хилькова.

Дата выхода сериала «Танго на осколках» пока неизвестна.

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