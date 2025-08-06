Стиль жизни
Свободные люди фильм: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

6 августа, 18:45

1 мин.

Триллер «Свободные люди» выйдет в российский прокат 7 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Свободные люди», реж. Кристиан Суигал, Concourse Media, Rockhill Studios, Valecroft
Фото Кадр из фильма «Свободные люди», реж. Кристиан Суигал, Concourse Media, Rockhill Studios, Valecroft

7 августа в российский прокат выйдет триллер «Свободные люди». В центре сюжета полнометражного режиссерского дебюта Кристиана Суигала — отец и сын, вступившие в противостояние с начальником полиции, которое повлекло за собой охоту на них.

Кто снялся в фильме «Свободные люди»

В картине снялись Деннис Куэйд, Джейкоб Тремблей, Терри Дж. Нельсон, Роберт Крисст, Кезия ДаКоста, Ник Офферман, Меган Маллалли, Руби Вульф, Бадди Кэмпбелл и Томми Крамер.

Трейлер фильма «Свободные люди»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

