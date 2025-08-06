Триллер «Свободные люди» выйдет в российский прокат 7 августа

7 августа в российский прокат выйдет триллер «Свободные люди». В центре сюжета полнометражного режиссерского дебюта Кристиана Суигала — отец и сын, вступившие в противостояние с начальником полиции, которое повлекло за собой охоту на них.

Кто снялся в фильме «Свободные люди»

В картине снялись Деннис Куэйд, Джейкоб Тремблей, Терри Дж. Нельсон, Роберт Крисст, Кезия ДаКоста, Ник Офферман, Меган Маллалли, Руби Вульф, Бадди Кэмпбелл и Томми Крамер.