Вышел боевик «Свобода» с Лукасом Браво
1 ноября на Amazon Prime Video вышел боевик «Свобода». Режиссером фильма выступила Мелани Лоран («Подельницы»). В центре проекта — история бывшего солдата Французского Иностранного легиона Бруно Сулака, который вошел в историю как «грабитель-джентльмен».
Кто снялся в фильме «Свобода»
В картине снялись Лукас Браво, Мелани Лоран, Иван Атталь, Радивойе Буквич, Давид Айала, Слиман Дази, Джесси Гаттридж, Леа Лус Бузато, Саймон Ройер и Стив Тьеншо.
Трейлер фильма «Свобода»
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