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Свобода фильм 2024: дата выхода, трейлер — где смотреть
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Сегодня, 19:15

1 мин.

Вышел боевик «Свобода» с Лукасом Браво

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Свобода», реж. Мелани Лоран / Amazon Prime Video
Фото Кадр из фильма «Свобода», реж. Мелани Лоран / Amazon Prime Video
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1 ноября на Amazon Prime Video вышел боевик «Свобода». Режиссером фильма выступила Мелани Лоран («Подельницы»). В центре проекта — история бывшего солдата Французского Иностранного легиона Бруно Сулака, который вошел в историю как «грабитель-джентльмен».

Кто снялся в фильме «Свобода»

В картине снялись Лукас Браво, Мелани Лоран, Иван Атталь, Радивойе Буквич, Давид Айала, Слиман Дази, Джесси Гаттридж, Леа Лус Бузато, Саймон Ройер и Стив Тьеншо.

Трейлер фильма «Свобода»

Эмили в&nbsp;Париже 5 сезон: Лукас Браво&nbsp;&mdash; о&nbsp;роли шеф-повара Габриэля. Лукас Браво не уверен, что вернется к роли в 5 сезоне «Эмили в Париже»
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