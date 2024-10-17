Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Свидание с монстром фильм 2024: дата выхода в РФ, трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

В российский прокат вышла криминальная драма Анны Кендрик «Свидание с монстром»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Свидание с монстром», реж. Анна Кендрик, AGC Studios
Фото Кадр из фильма «Свидание с монстром», реж. Анна Кендрик / AGC Studios
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 17 октября, в российский прокат вышла криминальная драма «Свидание с монтром». Это режиссерский дебют актрисы Анны Кендрик. Также Кендрик исполнила в фильме главную роль.

Сюжет картины сосредоточен на Шерил Брэдшоу, которая отправляется на телешоу «Игра в свидание», чтобы найти свою вторую половину. Проблема в том, что избранником главной героини становится хладнокровный серийный убийца.

Кто снялся в фильме «Свидание с монстром»

В картине «Свидание с монстром» снялись Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс, Отем Бест, Кэтрин Галлахер, Келли Джакл, Мэттью Виссер и Джедидайя Гудакр.

Трейлер фильма «Свидание с монстром»

Добрый медбрат, 2022. 10 лучших триллеров последних лет, которые стоит посмотреть

Фильмы
Новости холдинга
Начались съемки фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
В Санкт-Петербурге младенец умер из-за полученной таблетки от няни
Фигуристка Липницкая стала мамой во второй раз
Политику двойных стандартов Запада можно считать поддержкой нацизма. И вот почему
Читайте далее
Когда выйдет 9 эпизод сериала «Трасса»
Следующий материал
Когда выйдет 9 эпизод сериала «Трасса»

Olimpbet awards

Последние новости
19:30
В России состоялась премьера фильма «Бемби. История жизни в лесу»
19:25
Когда выйдет 9 эпизод сериала «Трасса»
17:45
Когда выйдет 8 эпизод сериала «Комбинация»
15:00
Что показали в 7-м эпизоде сериала «Комбинация»
13:45
Когда выйдет 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»