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Свет 2024: дата выхода, где смотреть, сюжет, трейлер, актеры
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5 февраля, 20:30

1 мин.

Российская драма «Свет» с Еленой Яковлевой выйдет в кино 22 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Свет».
Фото Кадр из фильма «Свет»
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22 февраля пройдет премьера российской драмы «Свет». Режиссером и сценаристом проекта выступил Антон Коломеец («Ваш репетитор», «Чики»).

Фильм рассказывает историю женщины Татьяны, которая столкнулась со своим прошлым, о котором всегда пыталась забыть.

В «Свете» снялись Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Елена Жданова, Галина Алехина, Валерий Панков, Ян Ильвес, Дина Губайдуллина, Юлия Гоманюк и Павел Галынский.

Фильм «Свет» выйдет в российских кинотеатрах 22 февраля.

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