Российская драма «Свет» с Еленой Яковлевой выйдет в кино 22 февраля

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22 февраля пройдет премьера российской драмы «Свет». Режиссером и сценаристом проекта выступил Антон Коломеец («Ваш репетитор», «Чики»).

Фильм рассказывает историю женщины Татьяны, которая столкнулась со своим прошлым, о котором всегда пыталась забыть.

В «Свете» снялись Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Елена Жданова, Галина Алехина, Валерий Панков, Ян Ильвес, Дина Губайдуллина, Юлия Гоманюк и Павел Галынский.

Фильм «Свет» выйдет в российских кинотеатрах 22 февраля.