Картина «Супруги Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман выйдет 29 августа

29 августа в зарубежный прокат выйдет картина Джея Роуча («Детектив под кайфом», «Скандал») «Супруги Роуз». По сюжету образ идеальной супружеской пары дает трещину после того, как карьера мужа перестает складываться.

«Супруги Роуз» представляет собой переосмысление «Войны супругов Роуз» 1989 года Дэнни Де Вито, экранизации одноименного романа Уоррена Адлера.

Кто снялся в фильме «Супруги Роуз»

В картине снялись Бенедикт Камбербэтч, Оливия Колман, Эллисон Дженни, Энди Сэмберг, Кейт Маккиннон, Шути Гатва, Джэми Деметриу, Сунита Мани, Зои Чао и Хала Финли.