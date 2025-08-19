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Супруги Роуз фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

19 августа 2025, 22:30

1 мин.

Картина «Супруги Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман выйдет 29 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супруги Роуз», реж. Джей Роуч, SunnyMarch, Garden Studios, South of the River Pictures
Фото Кадр из фильма «Супруги Роуз», реж. Джей Роуч, SunnyMarch, Garden Studios, South of the River Pictures

29 августа в зарубежный прокат выйдет картина Джея Роуча («Детектив под кайфом», «Скандал») «Супруги Роуз». По сюжету образ идеальной супружеской пары дает трещину после того, как карьера мужа перестает складываться.

«Супруги Роуз» представляет собой переосмысление «Войны супругов Роуз» 1989 года Дэнни Де Вито, экранизации одноименного романа Уоррена Адлера.

Кто снялся в фильме «Супруги Роуз»

В картине снялись Бенедикт Камбербэтч, Оливия Колман, Эллисон Дженни, Энди Сэмберг, Кейт Маккиннон, Шути Гатва, Джэми Деметриу, Сунита Мани, Зои Чао и Хала Финли.

Трейлер фильма «Супруги Роуз»

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