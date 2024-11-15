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Суперсанта мультфильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 15:30

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Мультфильм «Суперсанта» выйдет в российский прокат 21 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Суперсанта», реж. Стив Мажори, Андреа Себастиа / Capit?n Ara?a, 3 Doubles Producciones, PVP Media
Фото Кадр из мультфильма «Суперсанта», реж. Стив Мажори, Андреа Себастиа / Capit?n Ara?a, 3 Doubles Producciones, PVP Media
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21 ноября в российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Суперсанта». Режиссерами проекта выступили Стив Мажори и Андреа Себастиа.

По сюжету мультфильма аниматор Клиф Клаустовски получил способность превращаться в Суперсанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео он стремится помешать зловещему плану бизнесмена Грампуса, который хочет похитить все игрушки, поставив под угрозу главный праздник года.

Трейлер мультфильма «Суперсанта»

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