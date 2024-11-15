Мультфильм «Суперсанта» выйдет в российский прокат 21 ноября
21 ноября в российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Суперсанта». Режиссерами проекта выступили Стив Мажори и Андреа Себастиа.
По сюжету мультфильма аниматор Клиф Клаустовски получил способность превращаться в Суперсанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео он стремится помешать зловещему плану бизнесмена Грампуса, который хочет похитить все игрушки, поставив под угрозу главный праздник года.
Трейлер мультфильма «Суперсанта»
Последние новости
14 ноя 18:15
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже