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Супермен фильм 2025: трейлер и дата выхода — Джеймс Ганн
Фильмы и сериалы

16 мая 2025, 15:15

1 мин.

Появился новый трейлер фильма «Супермен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супермен», реж. Джеймс Ганн, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Супермен», реж. Джеймс Ганн, Warner Bros.

DC опубликовал новый трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). Картина расскажет о Кларке Кенте, который пытается найти баланс между своим инопланетным происхождением и земной жизнью.

Кто снялся в фильме «Супермен»

В супергеройской картине снялись Дэвид Коренсвет, Изабела Мерсед, Алан Тьюдик, Фрэнк Грилло, Николас Холт, Нэйтан Филлион, Рэйчел Броснахэн, Милли Олкок, Скайлер Гизондо и Прюитт Тэйлор Винс.

Трейлер фильма «Супермен»

Когда выйдет фильм «Супермен»

Премьера фильма «Супермен» пройдет 11 июля.

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