Появился новый трейлер фильма «Супермен»

DC опубликовал новый трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). Картина расскажет о Кларке Кенте, который пытается найти баланс между своим инопланетным происхождением и земной жизнью.

Кто снялся в фильме «Супермен»

В супергеройской картине снялись Дэвид Коренсвет, Изабела Мерсед, Алан Тьюдик, Фрэнк Грилло, Николас Холт, Нэйтан Филлион, Рэйчел Броснахэн, Милли Олкок, Скайлер Гизондо и Прюитт Тэйлор Винс.

Трейлер фильма «Супермен»

Когда выйдет фильм «Супермен»

Премьера фильма «Супермен» пройдет 11 июля.