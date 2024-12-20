Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Супермен 2025 фильм DC: дата выхода и тизер-трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

1 мин.

Вышел тизер-трейлер «Супермена» Джеймса Ганна

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супермен», реж. Джеймс Ганн / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Супермен», реж. Джеймс Ганн / Warner Bros.
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

DC опубликовал трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). По сюжету проекта Кал-Эл или Кларк Кент пытается найти баланс между своим инопланетным происхождением и земной жизнью.

«Супермен» станет частью первой главы «Вселенной DC», получившей название «Боги и монстры».

Хронология вселенной&nbsp;DC: список всех фильмов Диси, сериалов и&nbsp;мультфильмов&nbsp;ДС. Хронология и список всех фильмов и мультфильмов DC

Кто снялся в фильме «Супермен»

В картине снялись Дэвид Коренсвет, Изабела Мерсед, Алан Тьюдик, Фрэнк Грилло, Николас Холт, Нэйтан Филлион, Рэйчел Броснахэн, Милли Олкок, Скайлер Гизондо и Прюитт Тэйлор Винс.

Тизер-трейлер фильма «Супермен»

Когда выйдет фильм «Супермен»

Зарубежная премьера картины «Супермен» пройдет 11 июля 2025 года.

Актеры которые сыграли в&nbsp;экранизациях комиксов и&nbsp;Марвел (Marvel) и&nbsp;Диси (DC). По обе стороны: 11 актеров, сыгравших в экранизациях комиксов и Marvel, и DC

Фильмы
Новости холдинга
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Татьяна Тарасова назвала придурками фигуристов Мухортову и Евгеньева
Теннисиста Якуба Меньшика проверили на допинг прямо во время матча

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:05
Карл III посвятил в рыцари режиссера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
19 дек 20:00
9 рождественских эпизодов «Друзей» на любой вкус
19 дек 19:00
Угадайте персонажа по цитате из советского кино: тест от «Стиля жизни»
19 дек 17:10
Disney показал новый тизер игрового ремейка «Лило и Стича»
19 дек 15:40
Опубликован трейлер фильма «Электрический штат» с Крисом Праттом и Милли Бобби Браун