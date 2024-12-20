Вышел тизер-трейлер «Супермена» Джеймса Ганна
DC опубликовал трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). По сюжету проекта Кал-Эл или Кларк Кент пытается найти баланс между своим инопланетным происхождением и земной жизнью.
«Супермен» станет частью первой главы «Вселенной DC», получившей название «Боги и монстры».
Кто снялся в фильме «Супермен»
В картине снялись Дэвид Коренсвет, Изабела Мерсед, Алан Тьюдик, Фрэнк Грилло, Николас Холт, Нэйтан Филлион, Рэйчел Броснахэн, Милли Олкок, Скайлер Гизондо и Прюитт Тэйлор Винс.
Тизер-трейлер фильма «Супермен»
Когда выйдет фильм «Супермен»
Зарубежная премьера картины «Супермен» пройдет 11 июля 2025 года.
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19 дек 20:00
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