Мультфильм «Супергномы» выйдет в российский прокат 20 февраля

20 февраля в российский прокат выйдет мультфильм «Супергномы». Режиссером анимационного проекта выступила Уте фон Мюнхов-Поль («Братцы Кролики: Пасхальный переполох»).

По сюжету Эльфи из клана гномов, которые тайно выручают людей, однажды встречает более продвинутый клан себеподобных и отправляется с ними в захватывающее приключение.