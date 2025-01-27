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Супергномы мультфильм 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 12:50

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Мультфильм «Супергномы» выйдет в российский прокат 20 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Супергномы», реж. Уте фон Мюнхов-Поль / Tobis Film, Akkord Film Produktion, SERU Animation
Фото Кадр из мультфильма «Супергномы», реж. Уте фон Мюнхов-Поль / Tobis Film, Akkord Film Produktion, SERU Animation
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20 февраля в российский прокат выйдет мультфильм «Супергномы». Режиссером анимационного проекта выступила Уте фон Мюнхов-Поль («Братцы Кролики: Пасхальный переполох»).

По сюжету Эльфи из клана гномов, которые тайно выручают людей, однажды встречает более продвинутый клан себеподобных и отправляется с ними в захватывающее приключение.

Трейлер мультфильма «Супергномы»

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