Стартовали съемки фильма «Супергерл» с Милли Олкок

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Начались съемки фильма «Супергерл» с Милли Олкок («Дом Дракона», «Пианино») в главной роли. Вторая картина медиафраншизы «Вселенная DC» расскажет о становлении супергероини.

Режиссером фильма выступает Крэйг Гиллеспи, известный по работе над такими проектами, как «Пэм и Томми», «Круэлла» и «В ритме жизни».

Также известно, что в грядущей «Супергерл» снимаются Маттиас Шонартс, Ив Ридли и Джейсон Момоа — актер, известный в киновслеленной DC как Аквамен, теперь воплотит образ инопланетянина Лобо.

Когда выйдет фильм «Супергерл»

Премьера картины «Супергерл» запланирована на 26 июня 2026 года.