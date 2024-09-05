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Сумерки мультсериал Солнце полуночи: дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 18:10

0 мин.

Netflix выпустит анимационный сериал по «Сумеркам»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»
Фото Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»
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Издание Variety сообщает, что анимационный сериал «Солнце полуночи» по «Сумеркам» выйдет на Netflix. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступит Синед Дэйли («Соври мне», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»).

Роман Стефани Майер «Солнце полуночи» был опубликован в 2020 году. В нем пересказываются события «Сумерек» от лица Эдварда Каллена.

Дата выхода анимационного проекта пока неизвестна.

Кадр из&nbsp;расширенной версии фильма &laquo;Сумерки&raquo;. 7 вырезанных сцен из «Сумерек»: что не показали в классической версии

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