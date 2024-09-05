Netflix выпустит анимационный сериал по «Сумеркам»

Читайте нас в

Издание Variety сообщает, что анимационный сериал «Солнце полуночи» по «Сумеркам» выйдет на Netflix. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступит Синед Дэйли («Соври мне», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»).

Роман Стефани Майер «Солнце полуночи» был опубликован в 2020 году. В нем пересказываются события «Сумерек» от лица Эдварда Каллена.

Дата выхода анимационного проекта пока неизвестна.