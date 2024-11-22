Вышел первый трейлер мини-сериала «Студия сновидений» по вселенной «Головоломки»
Pixar опубликовал трейлер мини-сериала «Студия сновидений». В центре сюжета анимационного проекта по вселенной «Головоломки» — студия, снимающая сны в сознании Райли.
Создателями «Студии сновидений» выступили Валери ЛаПойнт и Майк Джонс, работавшие над «Головоломкой 2» и другими проектами студии Pixar, а также Остин Мэдисон, для которого мини-сериал стал дебютом в качестве постановщика.
Трейлер мини-сериала «Студия сновидений»
Когда выйдет мини-сериал «Студия сновидений»
Премьера мини-сериала «Студия сновидений» пройдет 11 декабря.
Где смотреть мини-сериал «Студия сновидений»
Все эпизоды мини-сериала «Студия сновидений» будут доступны для просмотра на платформе Disney+.
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