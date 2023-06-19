Студия Disney раскрыла график премьер до 2031 года
Американская компания опубликовала расписание громких кинорелизов на ближайшие годы. Речь идет об экранизациях комиксов Marvel и продолжении таких франшиз, как «Звездные войны» и «Аватар».
Так, например, «Аватар 3» выйдет 19 декабря 2025 года (на год позже запланированной ранее даты), «Аватар 4» — 21 декабря 2029 года, а финальная часть — 19 декабря 2031 года. Исполнительница роли Нейтири Зои Салдана уже пошутила по этому поводу на своей странице: «Класс! Мне будет 53, когда выйдет последний «Аватар». Мне было 27, когда я снималась в первом», — написала актриса.
Премьеры трех картин по вселенной «Звездных войн» увидят свет в мае и в декабре 2026 года, а также в декабре 2027 года. Чуть раньше зрителям покажут игровой пока безымянный проект из франшизы «Чужой» (август 2024 года) и ремейк мультфильма «Моана» (июнь 2025 года).
График премьер супергеройских блокбастеров, изменения в который пришлось внести в том числе из-за продолжающейся забастовки сценаристов, теперь выглядит следующим образом:
2024 год — «Дэдпул 3», «Капитан Америка: Дивный новый мир», «Громовержцы»;
2025 год — «Блэйд», «Фантастическая четверка»;
2026 год — «Мстители: Династия Канга»;
2027 год — «Мстители: Секретные войны».
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