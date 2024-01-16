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Стивен Ян выиграл Эмми в номинации Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:40

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Стивен Ян выиграл «Эмми» за роль в мини-сериале «Грызня»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Грызня»
Фото Кадр из сериала «Грызня»
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В номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме» телевизионного аналога «Оскара» победил актер Стивен Ян за свою роль в сериале «Грызня».

В проекте Netflix Ян воплотил образ подрядчика Дэнни Чо, ставшего одним из участников дорожного инцидента.

Ранее мы писали, что также сыгравшая главную роль в «Грызне» Эли Вонг получила премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме».

Начальная школа Эбботт, Квинта Брансон. Квинта Брансон получила премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в комедийном телесериале»

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