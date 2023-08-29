Стало известно, когда выйдет продолжение «Папиных дочек»

28 августа в сети появился новый трейлер сериала «Папины дочки. Новые», в котором была анонсирована дата премьеры: сиквел популярного отечественного шоу стартует уже 18 сентября. Всего в дебютном сезоне будет 20 серий. Кроме того, авторы проекта подтвердили, что в кадре вновь появятся не только Веник (Филипп Бледный), Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова), Маша (Мирослава Карпович) и Пуговка (Екатерина Старшова), но и Женя (Дарья Мельникова).

Завязка сюжета будет повторять оригинальный проект, но на этот раз с четырьмя детьми на руках останется Веник: накануне очередной годовщины свадьбы Даша сбежит от мужа, и теперь главному герою придется со всем справляться в одиночку, хотя семейство Васнецовых, конечно же, придет на помощь.