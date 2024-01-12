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Стальная хватка: дата выхода, где смотреть, о чем фильм, актеры, трейлер
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Сегодня, 11:35

1 мин.

Фильм «Стальная хватка» с Заком Эфроном вышел в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Стальная хватка».
Фото Кадр из фильма «Стальная хватка»
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11 января в российский прокат вышел фильм «Стальная хватка». Картина, режиссером и сценаристом которой выступил Шон Дуркин («Гнездо»), рассказывает о династии рестлеров, добившихся большого успеха. По сюжету семья фон Эрихов вынуждена преодолевать множество препятствий не только на ринге, но и за его пределами.

В фильме снялись Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон, Грэйди Уилсон и Валентайн Ньюкомер.

Картина «Стальная хватка» уже доступна к просмотру во многих российских кинотеатрах.

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