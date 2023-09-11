Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:10

Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Бедные-несчастные».

В субботу, 9 сентября, на острове Лидо состоялась церемония закрытия престижного киносмотра.

Главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев» — достался фантасмагорической мелодраме греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», главную роль в которой исполнила Эмма Стоун. Актрисе уже предрекают очередную номинацию на «Оскар» и, возможно, вторую победу в карьере. Напомним, что в 2017 году она была отмечена за мюзикл «Ла-Ла Ленд».

Гран-при жюри получила лента «Зла не существует» японца Рюсукэ Хамагути, а специальный приз — «Зеленая граница» польской кинематографистки Агнешки Холланд. Сразу две награды вручили драме «Я — капитан»: итальянец Маттео Гарроне получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, а Сейду Сарр — Приз Марчелло Мастрояни лучшему молодому актеру.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль достался американке Кейли Спейни, исполнившей роль жены Элвиса Пресли в биографической картине Софии Копполы «Присцилла», а Питер Сарсгаард был отмечен за главную роль в драме «Память».

Фильмы
0
Читайте также
Женщина скончалась после употребления арбуза в Москве
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
В США рассказали о влиянии на ЕС вхождения новых территорий в РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вышел трейлер биографической драмы «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости