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Стали известны детали сюжета 3 сезона Эйфории
Фильмы и сериалы

4 декабря 2025, 19:15

1 мин.

Стали известны детали сюжета 3-го сезона «Эйфории»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

На презентации HBO Max в Лондоне создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон раскрыл некоторые детали сюжета третьего сезона.

«Мы застаем Ру (Зендея) к югу от границы, в Мексике, в долгу перед Лори (Марта Келли), и она пытается придумать весьма изобретательные способы его погасить», — рассказал он.

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Кроме того, в новом сезоне шоу Кэсси (Сидни Суини) живет в пригороде с Нейтом (Джейкоб Элорди).

«Они помолвлены, а она очень зависима от социальных сетей и завидует тому, какой яркой жизнью сейчас живут все ее одноклассники», — отметил создатель «Эйфории», добавив, что Кэсси и Нейт поженятся.

Джулс (Хантер Шафер) учится в художественной школе и переживает из-за своего творческого будущего, а Мэдди (Алекса Деми) переезжает в Голливуд и работает в агентстве по поиску талантов (кроме того, у нее есть дополнительный источник дохода).

В новом сезоне «Эйфории» Шэрон Стоун выступает в качестве приглашенной звезды. Актриса сыграет шоураннера, которая нанимает на работу сестру Кэсси Лекси (Мод Апатоу).

К актерскому составу продолжения шоу присоединились Розалия, Триша Пэйтас, Наташа Лионн, Даниэль Дедуайлер, Элай Рот и Маршон Линч.

Сэм Левинсон уверен, что третий сезон «Эйфории» получился лучшим.

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Эйфория»

Новые эпизоды проекта стартуют в апреле 2026 года.

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