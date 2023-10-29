Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:08

Стала известна причина смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мэттью Перри.
Фото Reuters

Стали известны обстоятельства смерти актера Мэттью Перри. Как сообщает TMZ, тело артиста нашли 28 октября в его доме в Калифорнии. Актер скончался в возрасте 54 лет.

Отмечается, что Перри обнаружили в джакузи. Вероятно, он умер от остановки сердца. Наркотических веществ на месте обнаружено не было. Сам актер признавался, что по ходу карьеры страдал от наркотической зависимости.

Он получил мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Также он играл в фильмах «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем».

3
3
Читайте также
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Черным морем и частью Крыма
В Иране обвинили Израиль в пересечении красных линий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Овечкин открыл счет голам в новом сезоне
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости