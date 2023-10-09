Стала известна дата выхода шестого сезона «Короны»

Netflix опубликовал трейлер шестого сезона «Короны», который раскрывает дату премьеры продолжения одного из самых знаковых проектов этой платформы.

Финал сериала будет разделен на две части, охватывающие период с 1997 по 2005 год. Первая часть будет посвящена последствиям развода Чарльза и Дианы, а вторая расскажет о судьбе принца Уильяма после смерти Дианы.

К своим ролям в «Короне» вернутся Элизабет Дебики (принцесса Диана), Доминик Уэст (принц Чарльз), Имелда Стонтон (королева Елизавета II), Джонатан Прайс (принц Филипп) и Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет).

Премьера шестого сезона «Короны» запланирована на 16 ноября.