Спортивная мелодрама «Претенденты» откроет Венецианский фестиваль

Стал известен фильм открытия одного из главных европейских киносмотров. Юбилейный (80-й) Венецианский кинофестиваль, который пройдет c 30 августа по 9 сентября, начнется с «Претендентов» — новой работы итальянского режиссера Луки Гуаданьино.

В центре спортивной мелодрамы любовный треугольник в мире большого тенниса. Звезда «Эйфории» Зендея исполнила роль бывшей спортсменки, которая после травмы стала тренером. В ходе одного из турниров соперником ее подопечного (и по совместительству мужа) станет ее бывший любовник.