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Список подозреваемых фильм: дата выхода в России и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 19:15

0 мин.

Состоялась российская премьера боевика «Список подозреваемых» с Мэлом Гибсоном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Список подозреваемых»
Фото Кадр из фильма «Список подозреваемых»
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Сегодня, 25 июля в российских кинотеатрах стартовали показы картины «Список подозреваемых». Сюжет проекта сосредоточен на агентах ФБР и полиции, которые пытаются найти преступника, убившего одиннадцать женщин.

В фильме снялись Брайан Ван Холт, Мэл Гибсон, Фифти Сент, Нора Зеетнер, Уэстон Кейдж, Дина Бэйкон, Джереми Энджел, Кортни Тайсон и Рэндолл Бэйкон.

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