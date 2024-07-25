Состоялась российская премьера боевика «Список подозреваемых» с Мэлом Гибсоном

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Сегодня, 25 июля в российских кинотеатрах стартовали показы картины «Список подозреваемых». Сюжет проекта сосредоточен на агентах ФБР и полиции, которые пытаются найти преступника, убившего одиннадцать женщин.

В фильме снялись Брайан Ван Холт, Мэл Гибсон, Фифти Сент, Нора Зеетнер, Уэстон Кейдж, Дина Бэйкон, Джереми Энджел, Кортни Тайсон и Рэндолл Бэйкон.