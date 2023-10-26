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26 октября, 15:45

Спецвыпуски к 60-летию «Доктора Кто» получили даты выхода

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Доктор Кто».

Disney Plus опубликовал новый трейлер спецвыпусков, приуроченных к 60-летию «Доктора Кто». На видео Доктор и ЮНИТ противостоят злодею, которого сыграл Нил Патрик Харрис.

Короткое видео сообщает главное — дату релиза спецвыпусков. Первый из них выйдет 25 ноября, второй — 2 декабря, а третий покажут 9 декабря.

Ранее канал Doctor Who опубликовал видео, как Дэвид Теннант играет регенерацию Четырнадцатого Доктора. Актер с детства большой поклонник сериала и точно знает, насколько для фанатов «Доктора Кто» важен момент трансформации Повелителя Времени: «Это было потрясающе! Невероятно волнительно. Это было началом новой главы шоу, которое я так любил».

Недавно на канале Doctor Who выложили видео с фрагментами серии «Дочь Доктора», показали эволюцию противников Повелителя Времени Морских дьяволов и шоураннеров «Доктора Кто», собравшихся вместе для обсуждения музыки проекта.

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